Trabzonspor, Hosseini için harekete geçti

İç transferde hareketli günler yaşayan Karadeniz devi, sezon sonunda sözleşmesi biten Sosa ve Novak ile yeniden anlaşırken, Majid Hosseini için de harekete geçti.
Hosseini'nin performansından memnun olan teknik heyet, İranlı futbolcunun 1 yıllık opsiyonunu devreye sokacak.
MESSİAS VE BİLAL BELİRSİZ
Bordo-mavililer, devre arasında 6 ay + 2 yıllık sözleşme imzaladığı Messias ve Bilal'in opsiyonları konusunda ise kararsız.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in gözüne giremeyen ikilinin, opsiyonları kullanılmayabilir. Bu konuda aceleci davranmayan Bordo-mavililer, kararı sezon sonuna bıraktı.
Messias ligde forma şansı bulamazken, Bilal ise sadece 18 dakika şans bulabildi.