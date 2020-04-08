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Trabzonspor, Hosseini için harekete geçti

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sosa ve Novak ile yeniden anlaşmaya varırken, Majid Hosseini ile de yola devam etmek istiyor.

| Haber Merkezi
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İç transferde hareketli günler yaşayan Karadeniz devi, sezon sonunda sözleşmesi biten Sosa ve Novak ile yeniden anlaşırken, Majid Hosseini için de harekete geçti.

Hosseini'nin performansından memnun olan teknik heyet, İranlı futbolcunun 1 yıllık opsiyonunu devreye sokacak.

MESSİAS VE BİLAL BELİRSİZ

Bordo-mavililer, devre arasında 6 ay + 2 yıllık sözleşme imzaladığı Messias ve Bilal'in opsiyonları konusunda ise kararsız.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in gözüne giremeyen ikilinin, opsiyonları kullanılmayabilir. Bu konuda aceleci davranmayan Bordo-mavililer, kararı sezon sonuna bıraktı.

Messias ligde forma şansı bulamazken, Bilal ise sadece 18 dakika şans bulabildi.

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