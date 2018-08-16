Trabzonspor hükmen mağlup sayıldı

Geçtiğimiz hafta Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor U-21 Takımı, cezalı oyuncu oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup sayıldı.
MÜCADELE BERABERE BİTMİŞTİ
Bordo-Mavili takımın oyuncularından Berkay Sefa Kara’nın geçtiğimiz sezondan cezası vardı. Oyuncu Başakşehir karşılaşmasında oynatılınca Bordo Mavililer, hükmen mağlup sayıldı. Mücadele 0-0 tamamlanmıştı.
TEKNİK DİREKTÖR 4 MAÇ CEZA ALDI
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
"14- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK- TRABZONSPOR A.Ş. U21 müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı takdiren (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BERKAY SEFA KARA'nın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. teknik sorumlusu OSMAN KASTAN'ın, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ CEZASI ile cezalandırılmasına."