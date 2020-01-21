Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'le 1.5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Ünal Karaman'dan sonra takımın başına getirilen yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'le yola devam edecek. Çimşir'le 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı borsaya bildirildi.

YARIM SEZON İÇİN 250 BİN TL

Bordo-mavili ekibin yeni hocası resmen Hüseyin Çimşir oldu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, takımı Hüseyin Çimşir'e emanet edeceklerini açıklamasında sonra anlaşma resmiyete döküldü.

Genç teknik adam sezon sonunda kadar 250 bin TL alacak. Gelecek sezon ise maaşı 3 milyon 500 bin TL'ye çıkacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,

2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir."