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Trabzonspor ile Antalyaspor 43. randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor ile Antalyaspor 43. randevuda

İki takım arasında geride kalan 42 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 74 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 43 gol atarken 17 gol yedi. Geçen sezon Trabzon'da 1-0 kazanan Akdeniz temsilcisi, deplasmanda 11 maçın ardından galibiyet sevinci yaşamıştı.

Öte yandan iki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı yenilgilerinden birini aldı.

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