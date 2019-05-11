Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 36. randevuda

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Abdullah Avcı: Sonuna kadar devam edeceğiz

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Gökhan Gönül: Şu G.Saray formasını hakeme verin

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1 Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı Galatasaraylı Emre Akbaba'nın girdiği ikili mücadenin ardından ayağı kırıldı. Futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü.

2 G.Saraylıların isyan ettiği penaltı pozisyonu Galatasaraylı futbolcular, Diagne'nin kullandığı penaltının kurallar gereği tekrar edilmesi gerektiğini belirtse de, hakem Serkan Çınar oralı olmadı.

3 Tolga Ciğerci 1 yıl sonra sahalara geri döndü Sakatlığı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen Tolga Ciğerci, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala sahalara U21 maçında geri döndü.

4 Ç.Rizespor-Galatasaray - CANLI SKOR Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

5 Babel için Fenerbahçe de devreye girdi Ryan Babel, Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü. Ali Koç'un, sarı-kırmızılılarla ön protokol imzalayan Hollandalı yıldızı ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

6 Fikret Orman: Rakiplerimiz gibi yapmadık Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

7 Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor UEFA'nın 2024 yılından itibaren Avrupa'da yeni turnuvalar başlatacağı öğrenildi. Buna göre artık Avrupa'da Lig 1, Lig 2 ve Lig 3 adında 3 ayrı turnuva düzenlenecek.

8 Fikret Orman: Karı gibi arkamdan konuşuyorlar Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıktı. Orman "Delikanlı adam yok. Onlar karı gibi arkadan konuşularlar" dedi.

9 Şenol Güneş yeni bir şampiyonluk hesabı yaptı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğa olan inancını yitirmedi. Güneş, kalan maçları kazanmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.