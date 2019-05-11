Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 36. randevuda

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 36. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 35 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 18-9 üstünlüğü bulunuyor. 8 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 52 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.
Konya'daki maçlar
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son yıllarda kazanamadı.
İki takım arasında Konya'da oynanan 17 karşılaşmanın 7'si beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün bitirdi.
En son 2010-2011 sezonunda deplasmanda rakibini 2-1 yenen bordo-mavililer, daha sonra oynanan 5 müsabakada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 3-0 kazanmıştı.