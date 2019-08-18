Trabzonspor ile Kasımpaşa yenişemedi

21. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth, Ben Youssef'ten sıyrılarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
22. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının hemen gerisinden çektiği sert şutta, topa az farkla üstten dışarı çıktı.
34. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kasımpaşa'nın orta alanda kaybettiği topu kapan Abdülkadir Ömür'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Sörloth, dar açısına rağmen sağdan plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
40. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Aytaç Kara topa ceza sahası içinde voleyle vurdu. Kale önünde Obi Mikel'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
Çekişmeli geçen karşılaşmanın 2. yarısında başka gol olmayınca maç 1-1 bitti.
ŞENOL GÜNEŞ DE TRİBÜNDEYDİ
Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Lig mücadelesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribündeki yerini aldı.