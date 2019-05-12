Trabzonspor ile Konyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 sona erdi.

TRABZONSPOR, KONYA'DA KAZANAMADI

Bordo-mavili ekip mücadelenin 11. dakikasında Rodallega'nın golüyle öne geçti. Bu gole Konya'nın cevabı gecikmedi. 17. dakikada Jonsson skora denge getirdi.

Fofana'nın ilk yarının son dakikasında attığı golle ev sahibi ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Sosa, penaltıdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 57'ye çıkaran Trabzonspor, Beşiktaş'ı geçip üçüncü olma yolunda ağır bir yara aldı. Beşiktaş'ın 1 maçı eksik ve 59 puanda bulunuyor. Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Konyaspor, Trabzonspor beraberliğinin ardından puanını 42'ye çıkardı.