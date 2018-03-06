Trabzonspor ilk kez derbi kaybetti

Bu sezon daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında yenilmezliğini sürdüremedi. Karadeniz ekibi, aldığı yenilgiyle 36 puanda kalarak 7. sıraya geriledi.

HUBOCAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan Tomas Hubocan, karşılaşmanın 27. dakikasında Babel'e yaptığı faul sonrası hakem Halis Özkahya tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Gördüğü kart sonrası cezalı duruma düşen Hubocan, ligin 25. haftasında oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Maçın 68. dakikasında bir taraftar Türk bayrağı ile sahaya girdi. Orta alana serdiği bayrağı öpen taraftar, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarıldı