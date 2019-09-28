Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'nin şampiyon tamamladığı ve şike soruşturmasının yaşandığı 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı itirazın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedilmesiyle ilgili İsviçre Federal Mahkemesine başvuruda bulundu.

TRABZON, CAS'IN KARARI HUKUKSUZ DİYOR

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı İsviçre Federal Mahkemesine, CAS'ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsviçre Federal Mahkemesine yönelik başvurumuz, cuma günü kulübümüzün İsviçre'de çalışmakta olduğu hukuk bürosu aracılığıyla gerçekleştirildi. Yapılan başvuruda, önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen hükmün hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda 82 puan alarak aynı puana sahip Trabzonspor'un gol averajıyla önünde şampiyon olmuştu.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin şike sonucu şampiyon olduğunu iddia ederek, olayı Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA, FIFA ve son olarak da CAS'a taşımıştı.