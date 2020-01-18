Trabzonspor, Ivanildo Fernandes ayrılığını KAP'a bildirdi

Bordo-mavili kulüp, 23 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 2 Ağustos 2019 başlangıç, 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

"KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

Öte yandan, Karadeniz ekibinin internet sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında, "Takımımıza yaptığı katkılardan dolayı Ivanildo Fernandes'e teşekkür ediyor, Trabzonspor sonrası kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.