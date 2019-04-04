Trabzonspor Jan Durica'ya 400 bin euro ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübünün eski futbolcusu Jan Durica'ya 400 bin euro (2.5 milyon TL) ödemesini kararlaştırdı.
Bu sezon Ahmet Ağaoğlu yönetiminde önemli miktarda maaş düşüklüğüne giden Trabzonspor, geçtiğimiz dönemlerde yapmadığı ödemelerin sıkıntısını yaşamaya devam ediyor.
UYUŞMAZLIK KARARI YENİDEN İNCELENDİ
TFF Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, Durica ile Trabzonspor arasındaki uyuşmazlığa ilişkin kararını incelediği ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun bu konuda daha önce aldığı kararın kaldırıldığı bildirildi.
2.5 MİLYON TL ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ
Açıklamada, davacı Slovak futbolcu Jan Durica'nın alacak talebinin kabulü ile 400 bin euro (2.5 milyon TL) tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verildiği kaydedildi.