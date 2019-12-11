Trabzonspor, Jesse Sekidika'yla anlaştı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, ocak ayı gelmeden ilk transferini gerçekleştirdi.

Habertürk'ün haberine göre bordo-mavililer, TFF 1. Lig ekiplerinden Jesse Sekidika'yı renklerine bağladı.

Türkiye'ye 2018-19 yılında adım atan ve Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 13 maçta 6 gol atan 23 yaşındaki Nijeryalı için Eskişehir yönetimiyle masaya oturan Trabzonspor, bir süredir yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

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1 MİLYON EURO VERİLECEK

Bordo-mavililerin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sekidika için Eskişehirspor'a 1 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun devre arasında takıma katılacağı belirtildi.

8 GOL 2 ASİST

Bu sezona iyi bir giriş yapan 23 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor formasıyla çıktığı 14 maçta 8 gol kaydederken 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Sekidika'nın adı bir dönem Galatasaray'la da anılmıştı.