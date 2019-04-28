Trabzonspor, Kadıköy'de yine kazanamadı

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Galibiyete çok yaklaşan bordo-mavili takım, son saniyede yediği golle adeta yıkıldı.
TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR YIKILDI
Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 22 sene önce, 1997 yılında yenen Trabzonspor, yıllar sonra ilk kez galibiyete bu kadar yaklaştı.
Yusuf Yazıcı'nın golüyle öne geçen bordo-mavili ekip karşılaşmanın 90+7. dakikasında Valbuena'nın golüne engel olamadı. Fransız futbolcunun serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top kimseye çarpmadı ve ağlara gitti.
Fenerbahçe'nin golünden sonra Trabzonspor cephesi yıkıldı. Sarı-lacivertlilerin kaybetmeme serisi 22 yıla çıktı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)