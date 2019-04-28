Ali Koç: Bu kadar kötü F.Bahçe görmemiştim

Fikret Orman: Burak bizi pişman etti

Dünyanın en yavaş penaltı atışının gol olması

1 Neymar taraftarı yumrukladı Fransa Kupası'nı penaltı atışları sonucu Rennes'e kaybeden PSG'de, Brezilyalı yıldız Neymar maçın ardından bir taraftarı yumrukladı.

2 Trabzonspor, Kadıköy'de yine kazanamadı Fenerbahçe'yle deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 22 yıldır rakibini Kadıköy'de yenemiyor.

3 Süper Lig'de düşme hattında son durum Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken Fenerbahçe küme düşme hattından uzaklaşamadı. Sarı-lacivertliler düşme stresi yaşıyor.

4 Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'yi taraftar kümede tuttu Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği kötü performansı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Taraftar desteği olmasaydı Fenerbahçe bu sezon küme düşerdi." dedi.

5 Ünal Karaman: Yanımda kimse rakibe saygısızlık yapamaz Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe karşısında son anda galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söylerken, Volkan Demirel'in tepkisine de yanıt verdi.

6 İspanya'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti La Liga'nın bitimine 3 hafta kala Barcelona, sahasında Levante'yi 1-0 yenerek kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu elde etti.

7 Ali Koç: Fenerbahçe Stadı'nın ismi değişmeli Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün stadının adının "Mustafa Kemal Atatürk" olarak değiştirilebileceğini belirtti.

8 Ersun Yanal: 10 kişiyken yapılan tavır oldukça etkiliydi Yanal, 1-1 sona eren Trabzonspor karşılaşmasının ardından soru kabul etmeyerek 10 kişilik tavrın etkileyici olduğunu söyledi.

9 Ağaoğlu: Analar daha öyle birini doğurmadı Başkan Ahmet Ağaoğlu, Volkan Demirel'in otobüsten aldırırım sözlerine "Trabzonspor otobüsünden adam almak kimsenin haddi değil, analar doğurmadı daha onu" şeklinde cevap verdi.