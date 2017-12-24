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Trabzonspor Karabük'te 2 puan bıraktı

Trabzonspor, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin puan kaybettiği haftada, Karabük'le 1-1 berabere kalarak zirveye yaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

Trabzonspor Karabük'te 2 puan bıraktı
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Son haftalarda iyi bir çıkış yakalan Trabzonspor ilk yarının son maçında puan tablosunda son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'a konuk oldu.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan zevkli mücadele 1-1 sona erdi.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Karşılaşmanın ilk yarısını karşılıklı ataklarla geçilince iki takım da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

TRABZON 5 MAÇ SONRA KAZANAMADI

İkinci devreye seyircisinin desteği ile iyi başlayan ev sahibi Kardemir Karabükspor 74. dakikada Mustapha Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kalesinde gördüğü golün şokunu üzerinden çabuk atan Trabzonspor 80. dakikada yıldız oyuncusu Burak Yılmaz ile skora dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

5 haftadır kazanan Trabzonspor bu beraberlikle puanını 29'a Kardemir Karabükspor ise 9'a çıkarttı.

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