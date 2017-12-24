Trabzonspor Karabük'te 2 puan bıraktı

Son haftalarda iyi bir çıkış yakalan Trabzonspor ilk yarının son maçında puan tablosunda son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'a konuk oldu.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan zevkli mücadele 1-1 sona erdi.
İLK YARIDA GOL OLMADI
Karşılaşmanın ilk yarısını karşılıklı ataklarla geçilince iki takım da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
TRABZON 5 MAÇ SONRA KAZANAMADI
İkinci devreye seyircisinin desteği ile iyi başlayan ev sahibi Kardemir Karabükspor 74. dakikada Mustapha Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kalesinde gördüğü golün şokunu üzerinden çabuk atan Trabzonspor 80. dakikada yıldız oyuncusu Burak Yılmaz ile skora dengeyi getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
5 haftadır kazanan Trabzonspor bu beraberlikle puanını 29'a Kardemir Karabükspor ise 9'a çıkarttı.