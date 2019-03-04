Trabzonspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Ligi'nin 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin sağlık sorunları nedeniyle ikinci yarısında takımıyla beraber olamadığı maç, 2-2 eşitlikle sona erdi.
TRABZON 2-0 ÖNE GEÇSE DE SKORU KORUYAMADI
Trabzonspor'un golleri 30 ve 45+1. dakikalarda Anthony Nwakaeme'den geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 63. dakikada Perica ve 90'da penaltıdan Trezeguet attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 37 puanla 4. sırada kaldı. 6 maç sonra ligde puanla tanışan Kasımpaşa ise 30 puanla 11. sırada yer aldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Göztepe deplasmanına çıkacak.