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Trabzonspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı
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Spor Toto Süper Ligi'nin 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin sağlık sorunları nedeniyle ikinci yarısında takımıyla beraber olamadığı maç, 2-2 eşitlikle sona erdi.

TRABZON 2-0 ÖNE GEÇSE DE SKORU KORUYAMADI

Trabzonspor'un golleri 30 ve 45+1. dakikalarda Anthony Nwakaeme'den geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 63. dakikada Perica ve 90'da penaltıdan Trezeguet attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 37 puanla 4. sırada kaldı. 6 maç sonra ligde puanla tanışan Kasımpaşa ise 30 puanla 11. sırada yer aldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Göztepe deplasmanına çıkacak.

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