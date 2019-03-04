Trabzonspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı

Çaykur Rizespor'u kamuoyunda tartışılan penaltı golüyle 3-2 yenen Fenerbahçe, hakemin kararı için teşekkür etti.

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Onur Kıvrak UÇK'ya başvurdu

Trabzonspor'dan 3 milyon 150 bin euroluk alacağı bulunan Onur Kıvrak, parasının hepsinin peşin olarak ödenmesi için UÇK'ya (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) başvurdu.