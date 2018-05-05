Trabzonspor, Kasımpaşa'dan 5 yedi

Bu sezon 50. yılını kutlayan Trabzonspor'da işler bir türlü yolunda gitmedi.

Sezona Muharrem Usta başkanlığında başlayan bordo-mavililer, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı.

Göreve Rıza Çalımbay'ı getiren yönetim, üst üste alınan kötü sonuçların ardından takım şampiyonluk yarışından kopunca seçim kararı almıştı.

Başkanlık seçimi sonrası göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi de Trabzonspor'u toparlamayı başaramadı.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 5-2 yenilerek taraftarını bir kez daha üzdü.

İLK YARI 3-1 BİTTİ

Gol perdesini 11. dakikadea Diagne açtı ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un aradığı gol ise 17. dakikada Novak'ın ayağından gelse de 22'de sahneye çıkan Trezeguet, konuk ekibi yeniden öne geçirdi.

Golden sonra baskısını yükselten taraf Trabzonspor olsa da 45+2'de gelişen kontra atakta sonunda Mensah, Kasımpaşa'yı soyunma odasına 3-1 önde götürdü.

TREZEGUET ŞOV YAPTI

Gol sağanağı ikinci yarıda da dinmedi. 48'de bir kez daha sahneye çıkan Novak, kendisinin ve Trabzonspor'un 2. golünü kaydederken, 59'da Trezeguet, sezonun en güzel gollerinden birin attı ve farkı yeniden ikiye çıkardı.

Maçın sonucu belirleyen gol ise 74. dakikada Diagne'den gelirken golün pasını veren Trezeguet de 3. asistine imza attı.

OKAY VE HUBOCAN KIRMIZI GÖRDÜ

Öte yandan 77. dakikada Okay Yokuşlu ve 87. dakikada Hubocan'ın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor maçı 9 kişi tamamladı. Bu sonuçla Kasımpaşa 43 puana yükselirken Trabzonspor 49 puanda kaldı.

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