Trabzonspor, Kasımpaşa'yı da yendi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

BURAK SON DAKİKA ATTI

Mücadele karşılıklı ataklarla başladı. Trabzonspor önde baskı yapmaya çalıştı, Kasımpaşa ise hızlı ataklar aradı.

İlk yarının son dakikasında Burak Yılmaz sahneye çıktı. Ceza sahasına topu taşıyan Burak, sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yıldız futbolcu böylece gol sayısını 13'e çıkardı.

TRABZONSPOR SAHADAN GALİP AYRILDI

İkinci yarıda beraberliği arayan Kasımpaşa sık sık ataklar geliştirse de bordo-mavililer savunmada hata yapmadı. Karşılaşmanın son dakikalarında hızlı atalar geliştiren Trabzonspor 89. dakikada Rodallega ve 90+3'te Bero'nun golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

4'TE 4 YAPTILAR

Trabzonspor, oynadığı son 4 mücadelden de galibiyetle ayrıldı ve puanını 25'e çıkararak zirveye bir adım daha yaklaştı.