Trabzonspor Kayseri'ye 6 attı

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 7. ve 90+3. dakikalarda Alexander Sörloth, 37. dakikada Anthony Nwakaeme, 47. ve 66. (p) dakikada Daniel Sturridge ve 71. dakikada Abdulkadir Parmak kaydetti. İstikbal Mobilya Kayserispor'un gollerini ise 43. dakikada Ömer Uzun ve 82. dakikada Artem Kravets attı.

TRABZONSPOR İLK YARIYI 3. SIRADA TAMAMLADI

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 32'ye yükseltti ve ilk yarıyı 3. sırada tamamladı.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan istikbal Mobilya Kayserispor ise ilk devreyi 10 puanla ligin son sırasında kapattı.

Trabzonspor, ikinci yarının ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN NOTLAR

PERDE SÖRLOTH İLE AÇILDI

Mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor'da 7. dakikada ceza sahasında topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci İsmail Çipe'yi mağlup etti ve bordo - mavilileri 1-0 öne geçirdi.

NWAKAEME, FARKI 2'YE ÇIKARDI

Kayserispor, 37. dakikada orta sahada bir top kaybı yaptı. Topu çalan Jose Sosa, ceza yayına kadar ilerledi ve boştaki Nwakaeme'yi gördü. Nijeryalı oyuncu ceza sahası çizgisinin içinden sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

43. dakikada gelişen Kayserispor atağında Hasan Hüseyin Acar, orta sahada buluştuğu topla Trabzonspor ceza sahasına kadar ilerledi, boş durumda olan Ömer Uzun'a çok şık bir orta yaptı. Arkadaşının pasında tek vuruşla topu ağlara gönderen Ömer Uzun, takımı adına farkı 1'e indiren golü attı.

SÖRLOTH GETİRDİ, STURRİDGE ATTI

İkinci yarıda dakikalar 47'yi gösterirken, gelişen Trabzonspor atağında savunma arkasına atılan topta Alexander Sörloth, topla birlikte ceza sahasına girdi ve hemen yanındaki Daniel Sturridge'e al da at dercesine bir asist yaptı. Sturridge, Sörloth'un ikramını geri çevirmedi ve topu ağlara göndererek durumu 3-1'e getirdi.

Trabzonspor'un 66. dakikada kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Sörloth kafa vuruşunu yaptı, Mert Kula'nın eline çarpan topta hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Daniel Sturridge, kaleciyi ve topu farklı köşelere göndererek takımını 4-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Ataklarına ara vermeden devam eden Trabzonspor'da 71. dakikada Nwakaeme, sol kanatta topla buluştu. Sağ köşeye plase deneyen Nwakaeme'nin şutunu İsmail Çipe çıkardı ancak dönen topu takip eden Abdulkadir Parmak, bordo - mavilileri 5-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

ARTEM KRAVETS, YİNE ATTI

82. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Ömer Uzun, ceza sahası içerisinde bulunan Artem Kravets'i gördü. Kalecinin sağına düzgün bir vuruş yapan Kravets, durumu 5-2'ye getiren golü attı. Kravets, attığı bu golle son 4 maçında 3. golünü atmış oldu.

SÖRLOTH SON NOKTAYI KOYDU

90+3. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Sosa'nın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Sörloth, sol ayağıyla köşeye sert bir vuruş yaptı ve karşılaşmanın skorunu ilan etti: 6-2