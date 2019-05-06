Trabzonspor Kayseri'yi 4 golle yendi

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için önündeki en önemli maçına Kayserispor karşısında çıktı. Kendi evinde ağırladığı Kayserispor'u 4-2'lik sonuç ile geçmeyi başaran Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledi.

GOL DÜELLOSU

Gol düellosu şeklinde geçen maça hızlı başlayan taraf Trabzonspor olurken, 16. dakikada Sosa ve 20. dakikada da Yusuf'un golleriyle 2-0 öne geçti. Kayserispor'un bu gollere cevabı ise 32. dakikada Hasan Hüseyin ile geldi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarının 64. dakikasında Kayserispor Hasan Hüseyin'in golüyle maçta eşitliği yakalarken bu gole Trabzonspor'un cevabı 1 dakika sonra Abdülkadir ile geldi. Maçta dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise saheneye çıkan Novak attığı golle skoru 4-2'ye egtirdi ve müsabaka da bu sonuçla tamamlandı.

Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 56'ya yükseltirken, Kayserispor 37 puanda kaldı.