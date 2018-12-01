Trabzonspor, Kayseri'yi de yendi

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, Kayseri deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle dönerek çıkışıan devam etti.

SOSA'NIN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

16. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Olcay Şahan, ceza yayı önünde bekleyen Yusuf Yazıcı'ya pasını çıkardı. Topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibine çarparak auta çıktı. 22. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışı kullanan Sosa'nın sert vuruşunda, top sol kale direğine çarparak auta gitti.

KAYSERİSPOR TEHLİKELİ ATAĞI 31. DAKİKADA GELİŞTİ

Kayserispor'un ilk yarıdaki en tehlikeli atağı ise 31. dakikada gelişti. Umut Bulut'un savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Chery, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Chery, topa vurmakta gecikince Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

EKUBAN GOLÜ ATTI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İkinci yarıda baskısını artıran Trabzonspor aradığı golü 82. dakikada buldu. Sosa'nın ortasında Ekuban nefis bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Süper Lig'deki 2. golüne imza atan başarılı futbolcu golden sonra gözyaşlarını tutamadı. Uzatmada oyuna giren Amiri, girdikten 20 saniye sonra golünü attı ve karşılaşmaya noktayı koydu.

Karşılaşmada bu golle 2-0 sona erdi. Üst üste 2. kez kazanan Trabzonspor, puanını 21'e çıkardı. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.