Trabzonspor kazanırsa Avrupa'yı garantileyecek

Trabzonspor, 6 Mayıs Pazartesi günü Medical Park Stadyumunda ağırlayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor ile kritik maça çıkacak.

Ligde 53 puan ile 4. sırada yer alan bordo-mavililer rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde puanını 56 çıkartarak Avrupa Kupalarına katılmayı, Süper Ligin bitimine 3. hafta kala garantilemiş olacak.

ALANYA VE ANTALYA TAKİPTE

Ligde, Trabzonspor'u, Alanyaspor ve Antalyaspor takip ediyor. 42 puanı bulunan iki takımla bordo-mavililerin arasında 11 puanlık bir fark bulunurken, Kayserispor maçında 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi bu hedefini tutturması halinde rakiplerinin kazanmasına veya kaybetmesine bakmadan Süper Lig’inin bitimine 3 hafta kala Avrupa Kupalarına katılmayı garantilemiş olacak.

4. sıradaki yerini garantilemiş olacak olan Trabzonspor, üstünde yer alan takımların durumlarına bakarak kalan haftalardaki konumunu belirleyecek.

3 YIL SONRA AVRUPA'YA

Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Kayserispor maçını kazanması durumunda 3 yıllık bir aranın ardından Avrupa Kupalarına gidecek.

2009-2010 sezonundan 2015-2016 sezonuna kadar 7 yıl aralıksız Avrupa Kupalarında mücadele eden Karadeniz ekibi 3 yıldır Avrupa’da mücadele edemiyordu. Avrupa’da en son 6 Ağustos 2015’de elemelerde Makedonya takımı Rabotnicki ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibine deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzon’da ise 1-1 berabere kalarak, Avrupa’ya veda etmişti.