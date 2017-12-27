Trabzonspor Konya'da yenildi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Atiker Konyaspor, Trabzonspor’u konuk etti.

KONYA AVANTAJ SAĞLADI

Konyaspor, 30. dakikada Ali Çamdalı'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca devre Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Konyaspor kupada ilk maçta Trabzonspor karşısında 1-0 galip gelerek avantaj sağladı.

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11 MAÇLIK SERİ BOZULDU

En son Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, 11 maçtır yenilgi yüzü görmüyordu.

FOTOĞRAF: AA

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

31. dakikada sol kanattan gelişen atakta son çizgide Ferhat’ın gönderdiği topu ceza sahası içinde önünde bulan Ömer Ali’nin dönerek verdiği pasında penaltı noktasında Ali Çamdalı meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 31. dakikada sol kanattan gelişen atakta son çizgide Ferhat’ın gönderdiği topu ceza sahası içinde önünde bulan Ömer Ali’nin dönerek verdiği pasında penaltı noktasında Ali Çamdalı meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

38. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sosa ceza sahası içine ortasını yaptı ancak topu Atiker Konyasporlu oyuncular kafa ile kornere gönderdi.

56. dakikada Olcay’ın sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Rodallega kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Serkan’da kaldı.

66. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Rodallega’nın sert şutunda top sol direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Topu takip eden Olcay’ın penaltı noktasının hemen solundan çektiği şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.

78. dakikada topla birlikte sağ kanattan ceza sahası içine giren Sosa’nın altıpasın hemen sağından kaleye çektiği şut kaleci Serkan’da kaldı.

81. dakikada topla buluşan Ali Çamdalı’nın uzaklardan aşırtma vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıktı.