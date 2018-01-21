Trabzonspor Konyaspor'la berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelsinde Mehmet Özdilek'in takımı Atiker Konyaspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.

ORKAN FRİKİKTEN 1 PUANI GETİRDİ

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayan karşılaşma 2-2 sona erdi.

77. dakikada Milosevic'in golüyle geriye düşen Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın 83. dakikada penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.

Golün ardından ataklarını artıran bordo-mavililer, 90. dakikada yine Burak Yılmaz'la 2-1 öne geçmeyi başardı.

Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Orkan Çınar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımına 1 puan kazandıran isim oldu.

ALİ TURAN VE HUBOCAN KIRMIZI GÖRDÜ

Konyaspor'da Ali Turan 18. dakikada Abdülkadir'e yaptığı müdahale sonrası hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla soyunma odasına gönderildi.

Trabzonspor'da ise sarı kart gören N'Doye cezalı duruma düştü. Hubocan ise 90+3'te ikinci sarı kartla kenara geldi.

HAFTAYA DERBİ VAR

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 30 yaptı. Konyaspor 16 puanla 17. sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.