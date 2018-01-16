Trabzonspor, Konya'ya elendi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Trabzonspor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Medical Park Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'u ağırladı.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Atiker Konyaspor'a turu getiren tek gol, karşılaşmanın 24. dakikasında Ömer Ali Şahiner'den geldi.

Yediği golün ardından tur için yemeden 3 gol atması gereken Trabzonspor'un 80. dakikada Hugo Rodallega ile bulduğu gol, tur için yeterli olmadı.

KONYASPOR TURLADI

Son 10 dakikada baskısını iyice arttıran ev sahibi ekip, aradığı gollere ulaşamayınca kupanın dışında kaldı. Atiker Konyaspor ise bu sonucun ardından çeyrek finale yükseldi.