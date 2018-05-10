Trabzonspor kupa finalinde F.Bahçe'yi tutuyor

Demir Grup Sivasspor ve Göztepe ile mücadele eden Trabzon, haftayı puansız tamamlayarak ilk 5 yolunda da rakipleri ile farkı açma noktasında kayıp yaşadı.

Fenerbahçe'nin şampiyon olması şart Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'na katılması için ligi 5. sırada bitirmesi tek başına yeterli değil.

F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI LAZIM

Bordo mavililerin gelecek sezon Avrupa'da yer alması için bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenerek şampiyon olması gerekiyor.

Kupayı Akhisar'ın kazanması halinde ise Trabzonspor ligi 5. sırada bitirse dahi Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyecek.