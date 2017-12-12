Trabzonspor, Kupa'da son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 5-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Bordo-mavililer ilk maçı 4-0 kazanmıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
49. dakikada Abdulkadir Özdemir’in uzak mesafeden şutunda kaleci Esteban meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un sol taraftan kullandığı korner atışında Hamza Younes’in kafa vuruşu Estaban’dan döndü. Dönen topu Stephane Acka kafa ile ağalarla buluşturdu. 0-1
55. dakikada Volkan Şen’in ceza sahası içine gönderdiği topa Bero’nun kafa vuruşu kaleci Hakan’dan döndü. Dönün topu Rodallefa boş kaleye gönderdi. 1-1
Fotoğraf: Trabzonspor Twitter
60. dakikada Tolga Ünlü’nun Volkan Şen’i ceza sanasında düşürmesi sonucu karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Volkan Şen, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1
62. dakikada gelişen Trabzonspor atağından Volkan Şen, Castillo paslaşmasında meşin yuvarlağı önüne alan Volkan Şen penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-1
87. dakikada Rodallega’nın pasıyla ceza sahası içine giren Bongonda düzgün bir vuruşla kaleci Hakan’ın sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-1
Fotoğraf: Trabzonspor Twitter, Manşet fotoğrafı: AA
90. dakikada Rodallega’nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Kamil Ahmet Çörekçi’nin, Murat Gürbüzoerol tarafından düşürülmesi sonucu hakem Abdulkadir Bitigen ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.
Atışı kullanan Rodallega kaleci Hakan’ın üstünden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 5-1