Trabzonspor, Kupa'da son 16'da

Süper Lig'de 14 golle krallık yarışında zirvede bulunan Gomis, Avrupa'daki birçok takımı da geride bıraktı.

Gomis 21 takımdan çok gol attı

Genç takımlarda oynadığı dönemde yıldız olacak gözüyle bakılan ancak beklentileri karşılayamayan Türk futbolcular.

Fenerbahçe yönetimi, yedek kaldığı için mutsuz olan Valbuena'yla toplantı yaparak Fransız isme moral verdi.

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Tarık Hodziç: Masraflarımızı Fatih Terim karşıladı

Bosna Hersek'in Fatih Terim'le yaptığı görüşmeye katılan Tarık Hodziç'in masraflarla ilgili yaptığı açıklama, gerçekleri ortaya çıkardı.