Trabzonspor kupada son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Altay ile karşılaştı.
İlk maçı 2-1 kazanan bordo mavili ekip, Altay'ı 4-1 gibi rahat skorla mağlup ederek son 16 takım arasında yerini aldı.
Karşılaşmada goller, 51. ve 64. dakikalarda Daniel Sturridge, 56'da Caleb Ekuban ve 71'de İvanildo Fernandes'ten geldi.
Altay'ın tek golünü ise 83'te Marco Paixao kaydetti.
İLK YARI
29. dakikada Tatos’un pasında sağ çaprazda topla buluşan Deniz’in vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Serkan Asan’dan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Doğan Erdoğan’ın ayağının tersiyle yaptığı vuruşta top kaleci Emre’de kaldı.
İKİNCİ YARI
51. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Avdijaj’ın vuruşunda kaleci Emre’den dönen topu Sturrige boş kaleye gönderdi. 1-0
57. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ taraftan kale sahası içine doğru yerden ortasında topu iyi takip eden Ekuban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
64. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Ekuban’ın kafa vuruşunda kaleye gitmekte olan topu Sturridge tamamladı. 3-0
69. dakikada Sturridge’nin ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.
71. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Fernandes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0
83. dakikada Altay’ın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta Tatos’ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Marco Pixao’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağlarla buluştu. 4-1
Trabzonspor 4-1 Altay
Stat: Medical Park
Hakemler: Burak Şener xx, Soner Maraş xx, Gökhan Barcın xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Hüseyin Türkmen xx, Fernandes xx, Abdurrahim Dursun xx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xx, Avdijaj xx, Yusuf Sarı xxx (Fıratcan Üzüm dk. 72 x), Sturridge xxx (Onazi dk. 76 x), Ekuban xxx (Sosa dk. 82 ?)
Yedekler: Arda, Nwakaeme, Sörloth, Obi Mikel, Campi, Pereira, Novak
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Altay: Emre x, Hakan x (Marco Pixao dk. 73 x), Yasin x, Cenk x (Mesut Can Tunalı dk. 45 x), Kadir x, Deniz Vural x, Helder x, Hüsamettin x, Tatos x, Kutay x, Leandro Kappel x (Mustafa Murat Uslu dk. 60 x)
Yedekler: Aydın, Abdulkerim Bardakçı, Adamu Alhassan, Kazımcan
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Goller: Sturridge (dk. 51 ve 64 ), Ekuban (dk. 57), Fernandes (dk. 71) (Trabzonspor), Marco Pixao (dk. 83) (Altay)
Sarı kartlar: Kadir, Mesut Can Tunalı (Altay)