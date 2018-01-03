Trabzonspor Lavezzi'yle anlaşmaya vardı

Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesiyle birlikte çıkış yakalayan Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısında iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalara başladı.

PRENSİP ANLAŞMASI YAPILDI

Gazete HaberTük'ün haberine göre, Hebei China Fortine takımında oynayan dünyaca ünlü yıldız Ezeguiel Lavezzi'yi renklerine katmak üzere harekete geçen Bordo-Mavililer'in Arjantinli oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Castillo'yu elden çıkartıp, Lavezzi'yi renklerine dahil edecek olan Muharrem Usta yönetimi, Sosa'dan vatandaşı Lavezzi hakkında geniş çaplı bir bilgi edindi. Tangocu da kefil oldu.

CASTİLLO'DAN GELEN PARA VERİLECEK

Trabzonspor'un, 31 Aralık 2017 tarihinde sözleşmesi sona eren Lavezzi'nin imza parasında indirim istediği de öğrenilirken, Lavezzi'nin menajeriyle yeniden bir araya gelinerek son noktanın konulması hedefleniyor.

Castillo'yu elden çıkartmayı planlayan bordo-mavili ekip, oyuncu için İspanya'dan gelen teklifi kabul edecek. Buradan gelen parayla Lavezzi'nin yıllık ücretini ödemeyi planlayan Trabzonspor, kadrosuna bir yıldız daha katmış olacak.