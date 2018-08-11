Trabzonspor lisans için 24 milyon lira ödedi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, geçmişte kulüpte forma giyen ve ilgili dönemde "yağ ölçüm testine geç gelmesi" nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Aykut Demir'in, bu durumu Türkiye Futbol Federasyonuna taşıdığı anımsatılarak, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurullarının kulübü haksız bulduğu ve 9 milyon 815 bin 580 lira ödemeye mahkum ettiği vurgulandı.

"TAKSİT VE İNDİRİM TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ"

Yönetim kurulunun, diğer tüm girişimlerinde olduğu gibi "memleket" ve "Trabzonsporluluk" hassasiyetini ön planda tutarak ilgili futbolcuya son güne kadar tazminatı için indirim veya taksitlendirme taleplerinin iletildiğinin belirtildiği açıklamada, "Ancak yaşantısından, ahlakı ve vicdani değerlerinin yüksek olduğunu düşündüğümüz Trabzonlu futbolcu, tüm iyi niyetli taleplerimizi reddetmiş ve tazminatını kur farkı-faiz dahil olmak üzere talep etmiştir." ifadelerine yer verildi.

TOPLAMDA 24 MİLYON LİRALIK ÖDEME

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine kulübümüz, ilgili futbolcuya ciddi bir kısmı faiz ve kur farkından oluşan 9 milyon 815 bin 580 liralık tazminat tutarını bugün itibarıyla tek seferde ve peşin olarak ödemiştir. Bu vesileyle, ilgili futbolcu başta olmak üzere geçmiş dönem yönetim kurulları ve başkanların eylemleri sonucunda kulübümüzün ödemek zorunda olduğu, Süper Lig için lisans almamıza engel teşkil eden toplam 23 milyon 989 bin 262 liralık ödemenin bugün itibarıyla gerçekleştirildiğini tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ERSUN YANAL'A 10,5 MİLYON LİRA

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, geçmişte kulüpte antrenör olarak görev yapan Ersun Yanal'ın sözleşmesinin, dönemin yönetim kurulunun tasarrufuyla tek taraflı olarak feshedildiği anımsatıldı.

İlgili antrenörün, süreç içerisinde kulüpten 4 milyon lira karşılığında ayrılmayı kabul etmesine karşın, kendisine karşı alınan tek taraflı fesih kararını Türkiye Futbol Federasyonuna taşıdığının vurgulandığı açıklamada, "Sonrasında ise Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu, 'tüm hukuk sistemimize örnek gösterilebilecek hız ve duyarlılıkta' bir çalışma yaparak dosyamızı kısa sürede karara bağlayıp kulübümüzü 10 milyon 569 bin 597 lira tazminat ödemeye mahkum etmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevde bulunan yönetim kurulumuz tarafından, ilgili antrenöre son güne kadar kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik tablo ve ülkemizdeki döviz artışının etkileri anlatılarak tazminatı için indirim veya taksitlendirme taleplerimiz iletilmiştir. Ancak görev yaptığı kulübe ve camiaya saygısı bulunmayan, Trabzonspor'un kendisine verdiği şanslara rağmen ruhsuz, isteksiz ve sporun çok uzağındaki tavırlarına devam eden, Türk futboluna ve geleceğin sporcularına katacağı hiçbir şeyinin olmadığı, kalmadığı anlaşılan antrenör, tüm iyi niyetli girişimlerimize olumsuz yanıt vermiştir. Bunun üzerine kulübümüz, ilgili antrenöre 10 milyon 569 bin 597 lira, beraberindeki yardımcılarına da 963 bin 775 lira olmak üzere toplamda 11 milyon 553 bin liralık tazminat tutarını bugün itibarıyla tek seferde ve peşin olarak ödemiştir."