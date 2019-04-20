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Trabzonspor, Malatya'yı da yendi

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

Trabzonspor, Malatya'yı da yendi
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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'la Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. 4. sıradaki Trabzonspor, takipçisi Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek, son 5 maçından da galip ayrılmış oldu.

TRABZONSPOR GERİDEN GELDİ, KAZANDI

Mücadelenin 22. dakikasında Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle Yeni Malatyaspor öne geçti. Bu gole cevap ise gecikmedi.

Bordo-mavili takım Nwakaeme'nin 31. dakikada attığı golle karşılaşmaya eşitlik getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren isim ise Rodallega oldu. 79. dakikada Nwakaeme'nin ortasında güzel bir kafa vuruşu yapan deneyimli golcü meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, son 5 maçta 5 galibiyet alarak 15 puan topladı ve Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. 

52 puanı bulunan Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin ise 1 maçı eksik.

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