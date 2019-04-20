Trabzonspor, Malatya'yı da yendi

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'la Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. 4. sıradaki Trabzonspor, takipçisi Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek, son 5 maçından da galip ayrılmış oldu.
TRABZONSPOR GERİDEN GELDİ, KAZANDI
Mücadelenin 22. dakikasında Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle Yeni Malatyaspor öne geçti. Bu gole cevap ise gecikmedi.
Bordo-mavili takım Nwakaeme'nin 31. dakikada attığı golle karşılaşmaya eşitlik getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren isim ise Rodallega oldu. 79. dakikada Nwakaeme'nin ortasında güzel bir kafa vuruşu yapan deneyimli golcü meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, son 5 maçta 5 galibiyet alarak 15 puan topladı ve Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.
52 puanı bulunan Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin ise 1 maçı eksik.