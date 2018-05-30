Trabzonspor maliyeti düşürmek için harekete geçti

Maddi sıkıntılarla boğuşan Trabzonspor'da yönetim dış transferden önce mevcut takımın maliyetini düşürmek için düğmeye bastı.

Yönetim, futbolcuların ücretlerini TL'ye çevirmelerini ve indirime gitmelerini isteyecek. Bu isteklere yanaşmayan futbolcularla yollar ayrılacak.

BİRÇOK İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Bizzat başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından yürütülen bu operasyon kapsamında maliyeti yüksek olan oyuncuların menajerleriyle masaya oturan bordo-mavililerde Burak Yılmaz, Kucka, Olcay Şahan, Novak ve Hubocan'ın yol ayrımına geldikleri öğrenildi.

ÜCRETLER TL'YE ÇEVRİLECEK

Bordo-mavili yönetim futbolcuların menajerleriyle tek tek masaya otururken bazı oyunculardan da ücretlerini tl'ye düşürmeleri veya indirim talep ettiği ifade edildi.

Trabzonspor yönetimi bu şekilde elindeki yüksek maliyetli futbolcuları elden çıkartarak dış transfer için kaynak oluşturacak.