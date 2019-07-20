Trabzonspor, Mario Gomez'e teklif yaptı

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmaları kapsamında Alman golcü Mario Gomez'e teklif yaptı.

Obi Mikel, Campi, Avdijaj, Erce Kardeşler gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra birçok genç ismi kadrosuna katan bordo-mavili ekip, forvet bölgesine yıldız bir golcü almak için harekete geçti.

2.5 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERİLDİ

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı ekibin şampiyonluğunda başrol oynayan deneyimli forvet Mario Gomez'e resmi teklif yapıldı.

Rodallega'nın ayrılığı sonrası golcü arayışlarına başlayan Karadeniz ekibi, Stuttgart forması giyen Gomez'e yıllık 2.5 milyon euro, Alman ekibine ise 2 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Bordo-mavili taraftarlar, Gomez'in alınması için sosyal medyada kampanya başlattı. Alman golcüye Trabzonspor forması giydiren taraftarlar, yönetime çağrı yaptı.

Gomez'le Beşiktaş'ta berabere oynayan Arjantinli Sosa da bu transfer için devrede.

Geçtiğimiz sezon küme düşen Stuttgart da Gomez'i satmaya sıcak bakıyor. Kadorda daralmaya gidecek olan Alman ekibi, yüksek maaşlı oyuncuları elden çıkaracak. 34 yaşındaki oyuncuyla da bu kapsamda yollar ayrılacak.

Stuttgart daha önce milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı satmıştı.

Beşiktaş formasıyla 41 maçta