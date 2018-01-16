Trabzonspor Mas'ın yerine Novak'ı alıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Filip Novak'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Bordo-mavili ekip Filip Novak'la sözleşme imzalayarak transferi bitirmek istiyor.
MAS'IN YERİNE NOVAK GELİYOR
Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a imza atmasının ardından önceliği sol bek transferine veren bordo mavililer, Filip Novak'ta imza aşamasına geldi. Çek oyuncuyla alacağı yıllık ücret konusunda anlaşma sağlayan yönetim Novak'ın kulübü Midtjylland'la olan bonservis fiyatı konusundaki pürüzü ortadan kaldırıp oyuncuya resmi imza attıracak.
Trabzonspor'un imza aşamasına geldiği Novak, bugün takımının kampından ayrıldı. Danimarka basını da haberi doğrularken, oyuncunun kısa süre içerisinde Karadeniz ekibine transfer olacağını yazdı.