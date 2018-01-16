Trabzonspor Mas'ın yerine Novak'ı alıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Atiker Konyaspor, Son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş'ta geleceğin yıldızı olarak gösterilen Orkan Çınar, geçtiğimiz Pazar günü nargileyle yakalandı.

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, İran'da Tebriz'in Traktor Sazi takımıyla 11 maçlığına anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, ünlü ressam Ali Elmacı'ya mutlu aile tablosunu çizdirdi. Elmacı, Volkan Demirel'i eşi Zeynep Sever Demirel, kızları ve köpekleriyle resmetti.

Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ, Fikret Orman'ın Eto'o için "Onu kapıdan içeri sokmam" dediğini aktardı.

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Ali Koç'un 4. yıldız isyanı

Ali Koç, "Aziz Yıldırım 4. yıldızı takarsa seni başkan seçmezler" diyenlere cevap verdi. Koç, "Böyle düşünenler sakın bana oy vermesin" dedi.