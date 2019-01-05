Trabzonspor, Milan'a 12 milyon TL gönderdi

Trabzonspor’un Sosa ve Kucka transferlerinden olan yükümlülüğünü yerine getirdiği duyuruldu.

Futbolcuların bonservis bedelleriyle ilgili Milan’a ödemesini yapmadığı gerekçesiyle FIFA’nın geçici transfer yasağını yürürlüğe koyduğu belirtilen bordo-mavililerin, gelişmelerin ardından bu ödemeyi dün yaptığı duyuruldu.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Trabzonspor, İtalyan Kulübü’nün hesabına 12 milyon yatırdı. Paranın İstanbul’dan Milano’ya banka transferi yoluyla gönderildiği duyuruldu.

Kırmızı-siyahlıların ödemenin yapılması için FIFA’ya iki kez başvurduğu, ikinci uyarının ardından paranın yattığı bilgisi verildi. 18 ay beklediler, takatleri kalmadı! Milan’ın UEFA finansal fair play uygulaması nedeniyle hassas sınırları bulunduğu, gelen bu paranın bu anlamda, maddi açıdan kulübe rahatlık kazandıracağı belirtildi.

12 milyonluk bedelin yatırılmasını İtalyan ekibinin18 ay beklediği detayı verilip ancak daha fazla bekleyecek takati kalmadığı değerlendirmesi de yapılırken, Kucka transferinin ederinin 5 milyon, Sosa transferininki ise 7 olarak verildi ve toplamının 12 ettiği ifade edildi. İtalyan gazetesinin haberinde para birimi belirtilmezken, bu para biriminin TL olduğu tahmin ediliyor.

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