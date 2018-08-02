Trabzonspor Minala'yı alıp transferi kapatacak

Son günlerde transferde hareketli saatler yaşayan Trabzonspor'da rota Laziolu orta saha oyuncusu Joseph Marie Minala'ya çevrildi.

İTALYANLAR PEŞİN PARA İSTİYOR

Geçen sezon 36 maçta 3 gol 3 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu futbolcu için Trabzonspor, 1 milyon euro teklif etti.

İtalyanların 1 yıllık sözleşmesi kalan Minala için yapılan bu teklifi kabul ettiği ancak parayı peşin istediği belirtildi.

SON TRANSFER MİNALA OLACAK

Merkez orta sahada görev yapan 22 yaşındaki oyuncu için görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, Minala'yı da alırsa, transfere nokta koymayı planlıyor.

Karadeniz ekibinin yöneticileri bundan sonra transferde fazla aktif olmayacak. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ihtiyaç duyması halinde kaliteli ve uygun şartlarda bir isim bulunursa, transfer defteri yeniden açılacak.

YAŞI UZUN SÜRE TARTIŞILMIŞTI

Zor bir çocukluk dönemi geçirdiği için yüzündeki kırışıklıklar nedeniyle olduğundan yaşlı görünen 22 yaşındaki Minala'nın görüntüleri, yıllar önce sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Ancak İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), yapılan incelemelerin ardından Minala'nın yaşıyla ilgili tartışmalara son noktayı koymuştu.



