1 Janssen'in alternatifi İslam Slimani Janssen'i 1 yıl daha kiralamak için harekete geçen F.Bahçe yönetimi, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katamazsa rotayı İslam Slimani'ye çevirecek.

2 Trabzonspor Minala'yı transfer ediyor İtalyan basını, Trabzonspor'un bonservisi Lazio'da olan 22 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Minala'yı transfer edeceğini yazdı.

3 Bursaspor Vagner Love'ı istiyor Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş'ın Brezilyalı forveti Vagner Love'ın alınmasını istedi. Siyah-beyazlılar ise karşılığında Harun Tekin'i istiyor.

4 Cocu'nun Ozan Tufan raporu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, Ozan Tufan'ın performansından memnun kalmadı. Hollandalı hoca, 23 yaşındaki futbolcunun gönderilmesini istiyor.

5 F.Bahçe'nin rakibi Benfica'nın tanıtım videosu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, hazırlık maçında Juventus ile karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi güçlü rakibi karşısında iyi bir performans sergiledi.

6 G.Saray'ın hazırlık maçında Fatih Terim sahaya girdi Galatasaray ile Club Africain arasında oynanan maçta Tunus ekibinin sert faullerine kızan Fatih Terim, sahaya girerek karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

7 Beşiktaş Chadli'yle anlaştı Beşiktaş, Belçikalı kanat oyuncusu Nacer Chadli ile her konuda anlaşmaya vardı. Yönetim, oyuncunun kulübü West Bromwich’le görüşmelere devam ediyor.

8 Trabzonspor 51. yılını meşalelerle kutlandı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 51. yıl kutlamaları çerçevesinde Gurbetçi Gençler taraftar grubunun Sütlüce Parkı'nda düzenlediği etkinliğe katıldı.

9 Adidas Beşiktaş ile Pirates'e aynı formayı tasarladı Bu sezon birçok takıma benzer formalar tasarlayan Adidas, bu kez olayı iyice abarttı. Çünkü Beşiktaş ile Güney Afrika ekibi Orlando Pirates için çıkarılan kırmızı formalar neredeyse aynı.