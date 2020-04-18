Trabzonspor, Mustafa Kapı'yı transfer ediyor

8 Ağustos 2002 doğumlu genç futbolcu Mustafa Kapı, henüz 16 yaşındayken sarı-kırmızılı formayı giymiş ve kulüp tarihine geçmişti.

Galatasaray'da oynayan en genç futbolcu olan Mustafa, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için yönetimle görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Yaşanan bu gelişme üzerine resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Cimbom, Mustafa'nın kontratının uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğini, bu yüzden de kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.

TRABZONSPOR ALIYOR

Son yıllarda genç futbolcuları A takıma çıkarmasıyla ün yapan Trabzonspor'un, yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Eğer bordo-mavililer Mustafa Kapı’yı ikna ederse, Galatasaray’a sadece 360 bin euro (2 milyon 710 bin TL) yetiştirme bedeli ödeyecek.

Hücuma dönük bir orta saha oyuncusu olan Mustafa, milli takımın tüm yaş kategorilerinde forma giydi.