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Trabzonspor, Nascimento Silva'nın peşinde

Bu sezon bir maç hariç tüm karşılaşmalarda gol yiyen Trabzonspor, savunmaya takviye yapmak için çalışmalara başladı. Transfer listesinin ilk sırasında Nascimento Silva yer alıyor.

Trabzonspor, Nascimento Silva'nın peşinde
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Süper Lig'de çıktığı 11 maçta kalesinde 13 gol gören Trabzonspor, devre arası transfer döneminde defansını güçlendirmeyi planlıyor.

Bordo-mavililerin, Corinthians forması giyen 32 yaşındaki stoper Nascimento Silva'yı transfer edeceği öğrenildi.

LAKABI SAVUNMANIN KOMUTANI

Savunmanın Komutanı lakaplı futbolcu, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

31 Aralık 2019'da sözleşmesi sona erecek olan 1.92'lik dev kulenin, hava toplarında oldukça etkili olduğu biliniyor.

Bu sezon Brezilya'da 23 maçın tamamında 90 dakika oynayan Silva, 1 de gol kaydetti.

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