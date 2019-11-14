Trabzonspor, Nascimento Silva'nın peşinde

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta kalesinde 13 gol gören Trabzonspor, devre arası transfer döneminde defansını güçlendirmeyi planlıyor.
Bordo-mavililerin, Corinthians forması giyen 32 yaşındaki stoper Nascimento Silva'yı transfer edeceği öğrenildi.
LAKABI SAVUNMANIN KOMUTANI
Savunmanın Komutanı lakaplı futbolcu, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
31 Aralık 2019'da sözleşmesi sona erecek olan 1.92'lik dev kulenin, hava toplarında oldukça etkili olduğu biliniyor.
Bu sezon Brezilya'da 23 maçın tamamında 90 dakika oynayan Silva, 1 de gol kaydetti.