Trabzonspor, Ndiaye'yi açıkladı

Trabzonspor daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Ndiaye'yi kiraladı.
NDIAYE KİRALANDI
Bordo-mavili ekip oyuncu kulübü Stoke City'yle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
27 yaşındaki deneyimli orta saha, geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynamış ve şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Ndiaye, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Trabzonspor formalı fotoğrafını paylaşmıştı.
Trabzonspor'un borsaya yaptığı açıklama şöyle:
"İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."