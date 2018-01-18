Trabzonspor, Novak'ı KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, sol bek transferi için borsaya ilk bildirimini yaptı.

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Borsaya yapılan bildirimde, transfer için Midtjylland'a 1,9 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ve oyuncuya da 2,5 yıl için toplam 2,15 milyon euro garanti ücret verileceğ duyuruldu.

12 kez Milli olan 27 yaşındaki Çek sol bek, bu sezon Danimarka ekibinde toplam 21 maça çıkarken 4 gol atma başarısı gösterdi.

Anlaşmaya göre; FIFA Dayanışma Katkı Bedeli kulübümüze ait olmak üzere, F.C. Midtjylland'a sözleşme fesih bedeli olarak 1.900.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Filip Novak ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.