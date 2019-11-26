Trabzonspor Oğuzhan'ı istiyor

Beşiktaş'a FEDA sezonunda gelen ve Şenol Güneş döneminde üst üste kazanılan iki şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Oğuzhan Özyakup, son yıllarda düşüşe geçmeye başladı.
Bir türlü eski formuna kavuşamayan 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon siyah-beyazlı takımdaki son senesi olabilir.
Taraftarlar tarafından birçok maçta protesto edilen Oğuzhan'ı Trabzonspor'un transfer etmek istediği öğrenildi.
BONSERVİS SORUNUNU ÇÖZ
Yetenekli futbolcunun menajeriyle irtibata geçen bordo-mavili kulüp, oyuncudan bonservis sorununu çözmesini istedi.
İlerleyen günlerde bu transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Özyakup'un siyah-beyazlı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.