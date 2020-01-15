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Trabzonspor Onazi'nin ayrılığını duyurdu

Trabzonspor Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini borsaya bildirdi.

| Haber Merkezi
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Trabzonspor, futbolcusu Ogenye Onazi ile yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

TRABZON'DAN AÇIKLAMA GELDİ 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

DENİZLİSPOR'LA ANLAŞTI

Nijeryalı ön libero, Denizlispor ile anlaşma sağladı. Bordo mavililerle yollarını ayıran Onazi'nin bugün Ege ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

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