Trabzonspor penaltılarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Kupada şampiyonluk adaylarından Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

PFDK, Vedat Muriç için ceza tayinine yer olmadığına dair karar açıkladı. Muriçi, Başakşehir maçında sahada olacak.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazını kabul ederek sarı-lacivertli ekibin harcama limitine 16 milyon TL eklendiğini açıkladı.

Sivasspor, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 4-0 yendiği Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen çeyrek finale çıktı.

Sivasspor yenilse de tur atladı

Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal, cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir maçından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.

Ersun Yanal: Başakşehir'i yine yeneceğiz

Hollanda Kupası son 16 turu maçında Ajax'ın Spakenburg'u 7-0 yendiği maçta ilk kez A takım forması giyen Naci Ünüvar, golle tanıştı.

Transfer döneminin bitimine 8 gün kala Galatasaray'da, yabancı oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımın, en az 3 yabancıyı göndermesi gerekiyor.

9

Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.