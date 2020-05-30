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Trabzonspor, Pereira ile anlaştı

Trabzonspor, Joao Pereira ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.

| Haber Merkezi
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Trabzonspor, Pereira ile anlaştı

Trabzonspor, Joao Pereira ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.

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