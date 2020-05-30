Trabzonspor, Pereira ile anlaştı

6Oğuzhan Özyakup maaşında indirime gidiyor
Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve oyunculardan indirim talep eden yönetime, Necip Uysal'dan sonra Oğuzhan Özyakup da olumlu yanıt verdi.
72020 yılının en çok kazanan sporcuları
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2020 yılının en çok kazanan sporcularını sıraladı. Listenin zirvesinde 106.3 milyon dolarlık geliriyle Roger Federer yer aldı.
8Ancelotti, Luyindama'yı istiyor
Defans hattına takviye yapılmasını isteyen Everton menajeri Ancelotti'nin, transfer listesinin ilk sırasına Luyindama'yı yazdığı belirtildi.
9Belhanda'nın menajeri: İki Katar kulübü istiyor
Belhanda'nın Türkiye'deki temsilcisi Fatih İlek, Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için Katar kulüpleriyle görüşmeler yaptığını ve iki kulüpten 8 milyon euroluk teklif geldiğini söyledi.
12020 yılının en çok kazanan sporcuları
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2020 yılının en çok kazanan sporcularını sıraladı. Listenin zirvesinde 106.3 milyon dolarlık geliriyle Roger Federer yer aldı.
2Belhanda'nın menajeri: İki Katar kulübü istiyor
Belhanda'nın Türkiye'deki temsilcisi Fatih İlek, Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için Katar kulüpleriyle görüşmeler yaptığını ve iki kulüpten 8 milyon euroluk teklif geldiğini söyledi.
6Oğuzhan Özyakup maaşında indirime gidiyor
Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve oyunculardan indirim talep eden yönetime, Necip Uysal'dan sonra Oğuzhan Özyakup da olumlu yanıt verdi.
9Bakan Kasapoğlu: Olimpiyatlara en hazır ülkeyiz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına en başarılı organizasyonu geçirmeye aday olduklarını belirtti.
10Ahmet Nur Çebi oyuncularla görüştü
Dün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Ahmet Nur Çebi, futbolcularla bir toplantı yaptı. Başkan oyunculardan, son iki aylık maaşların tamamından vazgeçmelerini istedi.