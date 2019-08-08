Trabzonspor, Prag'da avantaj peşinde

Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla adeta transferin bittiğini müjdeledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Danimarkalı stoper, daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Başakşehir'de Okan Buruk ve Chedjou, koridorda kart yedi

Roma'nın defans oyuncusu Aleksandr Kolarov, Athletic Bilbao ile oynanan hazırlık maçında güzel bir frikik golüne imza attı.

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Şenol Güneş: Umut'a tavsiyede bulunmadım

Şenol Güneş, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Bursasporlu Umut Meraş hakkında konuştu. Güneş, "Şu takımı tercih et diye bir şey demedim" dedi.