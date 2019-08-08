Trabzonspor, Prag'da avantaj peşinde

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçına çıkıyor.
Başkent Prag'daki Generali Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek.
Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı henüz bilinmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Sparta Prag
Nita
Stetina
Nhamoinesu
Kanga
Hanousek
Sacek
Plavsic
Travnik
Krejci
Kozak
Hlozek
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Hosseini
Novak
Abdülkadir Parmak
Sosa
Abdülkadir Ömür
Mikel
Nwakaeme
Ekuban