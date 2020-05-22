Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezon için genç ve yerli oyunculara yönelmişti.

Bordo-mavililer; Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe'nin de ilgilendiği bilinen Rahmi Anıl Başaran'ı, Balıkesirspor'dan kadrosuna kattı.

''BAYRAMDAN SONRA RESMİYET KAZANACAK''

Radyospor'a konuk olan kulüp başkanı Kadir Dağlı, transfer sorularını yanıtladı.

Karadeniz ekibiyle anlaşmaya vardıklarını belirten Dağlı, ''Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu. Rahmi Anıl Başaran’ın transferi için Trabzonspor'dan Mehmet Yiğit Alp ile dün İstanbul'da görüştük. Rahmi Anıl Başaran'ın transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık. Rahmi Anıl'ın transferi Ramazan Bayramı'ndan sonra resmiyet kazanacak.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Dağlı, Trabzonspor'un kendilerine 20 yaşındaki genç futbolcu için TL bazlı ödeme yapacağını da belirtti.

44 MAÇA ÇIKTI

Balıkesirspor formasıyla şu ana kadar 44 maça çıkan genç golcü; takımına 9 gol, 1 asistlik katkıda bulunmuştu.