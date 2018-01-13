Trabzonspor Remy'i transfer ediyor

Trabzonspor devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Fransız golcü Loic Remy için harekete geçti.

TRANSFERDE MESAFE KAT ETTİ

Sezon başında da ismi gündeme gelen ancak İspanya'nın Las Palmas takımına transfer olan 31 yaşındaki yıldız için çalışmalara başlayan Karadeniz ekibi, transferde büyük mesafe kat etti.

İSTANBUL'A GELİP İMZA ATACAK

Daha önce teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından izletilen ve maliyet araştırması yapılan Remy'nin önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelip imza atacağı öğrenildi.

BELGEYİ PAYLAŞTILAR

Öte yandan Menajer Deniz Kızıloz, Trabzonspor adına Loic Remy'ye yaptıkları teklifi açıkladı.