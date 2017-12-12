Trabzonspor Rıza Çalımbay'la kasayı doldurdu

Ersun Yanal'la kötü gidişin ardından takımın başına getirilen Rıza Çalımbay, Trabzonspor'u hayata döndürdü.

TRABZONSPOR YARIŞA DAHİL OLDU

Ersun Yanal takımdan gönderildiğinde 13. sırada olan Trabzonspor, Çalımbay'ın göreve gelmesiyle 7. sıraya kadar tırmandı. Çalımbay döneminde son 4 maçını kazanan Trabzonspor, 25 puanla zirve yarışına tutunmayı başardı.

AA

KASAYA 11 MİLYON TL GİRDİ

Son 6 maçlık periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Trabzonspor, sahada kazanmakla kalmadı, kasasını da doldurdu. Rıza Çalımbay yönetiminde 7 lig maçında tam 11 milyon TL başarı primi elde eden Trabzonspor’un ekonomik anlamda yüzü güldü.

AA

Ersun Yanal döneminde ise ilk 8 haftada Bordo- Mavililer, başarı bonusu olarak 7 milyon TL kazanabilmişti. Trabzonspor o periyotta sadece 2 galibiyet alırken, 3 beraberlik, 3 de yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de galip takımlara 2 milyon, beraberliklere ise 1 milyon TL veriyor.