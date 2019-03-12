Trabzonspor sahasında kolay geçit vermiyor

Süper Lig'de 40 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, son sezonlardaki en iyi iç saha performanslarından birini gösteriyor.

Bordo-mavililer, ligin 25. haftası sonunda evinde oynadığı 13 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. Rakipleri ile 2 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti. Trabzonspor, sahasında 13 maçta 26 puan toplayarak, son 4 sezonda en iyi iç saha performansını gösterdi. Karadeniz ekibi, iç sahada Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in ardından üçüncü en fazla puan kazanan takım olarak öne çıktı.

SON YILLARIN EN İYİ PERFORMANSI

Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1, Atiker Konyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 4-1, MKE Ankaragücü'nü 1-0 ve Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0, Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Göztepe'ye 2-1, Medipol Başakşehir'e 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda 13 iç saha maçında 23 puan, 2016-2017 sezonunda 21 puan, 2015-2016 sezonunda 23 puan elde etmişti. Karadeniz ekibi, iç sahada en son 2014-2015 sezonunda 13 hafta sonunda 30 puan ile en fazla puan topladığı dönemi yaşamıştı.