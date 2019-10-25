Trabzonspor sahasında Krasnador'a yenildi.

Rıza Kayaalp, Askeri Olimpiyat Oyunları finalinde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup ederek şampiyon oldu.

Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil, hocası Emery ile tartıştıktan sonra, Twitter hesabından "Beni güldürüyorsun" şeklinde bir tweet attı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Genk-Liverpool maçı için bilet alan iki İngiliz taraftar, Belçika'nın Genk şehri yerine Gent'e gidince karşılaşmayı kaçırdı.

Beşiktaş yine mağlup oldu

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Braga'dan yediği golde Oğuzhan Özyakup büyük bir hata yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Wolfsberger'i 1-0 yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasında galibiyet alan ilk Türk takımı oldu.

Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, taraftarın protestosunu haklı bulduğunu ancak istifa etmeyeceğini ifade etti.

1 Rus Temel Reis 3 dakikada nakavt oldu Kollarına ilaç enjekte ederek gündem olan ve "Rus Temel Reis" lakabını alan Kirill Tereshin, çıktığı ilk MMA maçında nakavt oldu.

2 Beşiktaş'ta aylık 120 bin TL alan CEO gönderildi Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk icraatını yaptı. Çebi, yılda 1.5 milyon TL kazanan CEO Uğur Gökhan Sarı'yı görevden aldı.

3 Monaco doktorunun Falcao için verdiği son rapor Galatasaray'da tam 24 gündür takımla birlikte antrenmana çıkmayan (bireysel çalışan) Radamel Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması, kafalarda soru işareti bıraktı.

4 Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı Oyundan çıkarılırken ıslıklanan Belhanda, önce tribünlere el kol hareketi yapmış, ardından da soyunma odasına girmişti. Daha sonra sahaya geri dönen Faslı futbolcu, skandal bir harekete imza attı.

5 Prens Selman'dan ManU için 3.5 milyar euro Katar ile her alanda rekabet içerisinde olan Suudiler, Manchester United'ı satın alarak Katarlıların sahip olduğu PSG'nin transfer şovlarına son vermek istiyor.

6 Rıza Kayaalp şampiyon oldu Rıza Kayaalp, Askeri Olimpiyat Oyunları finalinde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup ederek şampiyon oldu.

7 Real maçı sonrası Galatasaray'ın grubunda son durum Real Madrid'e 1-0 yenilen temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkma şansını oldukça zora soktu. Sarı-kırmızılı ekip için Avrupa Ligi hedefi daha ağır basıyor.

8 Serkan Kırıntılı'dan en hızlı kırmızı kart Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, 20. saniyede gördüğü kırmızı kartla lig tarihine geçti.

9 Belhanda ıslıklandı Galatasaray'da sezona kötü başlayan ve Sivasspor maçında da vasatı aşamayan Belhanda, protesto edildi.