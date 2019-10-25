Trabzonspor sahasında Krasnador'a yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları sona erdi.
Tek galibiyeti Avusturya temsilcisi karşısında 1-0 ile Başakşehir aldı.
Beşiktaş sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-1 yenildi. Beşiktaşın 3. hafta sonunda grupta puanı bulunmuyor.
TRABZONSPOR DA SAHASINDA YENİLDİ
C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 2-0 yenildi. Krasnodar'ın gollerini 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena attı. Gruptaki diğer maçta ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0'lık skorla geçti.