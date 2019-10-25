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Trabzonspor sahasında Krasnador'a yenildi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Krasnodar'a 2-0 yenildi.

Trabzonspor sahasında Krasnador'a yenildi.
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları sona erdi.

Tek galibiyeti Avusturya temsilcisi karşısında 1-0 ile Başakşehir aldı.

Beşiktaş sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-1 yenildi. Beşiktaşın 3. hafta sonunda grupta puanı bulunmuyor.

TRABZONSPOR DA SAHASINDA YENİLDİ

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 2-0 yenildi. Krasnodar'ın gollerini 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena attı. Gruptaki diğer maçta ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0'lık skorla geçti.

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